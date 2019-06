Savona. Oggi presso la sede di Confcommercio della città, alla presenza del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino e i sindaci della provincia tra cui Ilaria Caprioglio, Gianluca Nasuti e Alessandro Bozzano, si è tenuto un incontro per discutere sul settore terziario e la sua forza in Liguria.

Il terziario, commistione di commercio, turismo e servizi, è un settore che conta numeri positivi in provincia di Savona e nel resto della Liguria: “È l’ora di finirla di dire che tutto va male” ci tiene a dire Bertino, citando alcuni esempi di eccellenze savonesi e liguri, tra cui il porto che continua a funzionare, il commercio, l’artigianato, l’agricoltura e il turismo. Tuttavia non bisogna dimenticare che “ci sono anche dei lati negativi come il traffico”.

“Anche in questi anni di profonda crisi, le nostre imprese del terziario non si sono arrese” conclude Bertino, facendo poi appello al governatore della Regione Liguria e ai sindaci della provincia, chiedendo, a nome della Confcommercio, di essere “più considerati”, in quanto il lavoro che l’ente svolge ogni giorno è importante.

A seguire, sono stati proiettati dati e grafici riferiti al settore terziario e alla sua occupazione in particolare in Savona, che possono decretare effettivamente che il “settore terziario sia fortemente trainante”.

Ha detto Toti: “Parlare di terziario significa confrontare i continui cambiamenti con la specificità del territorio. I numeri dicono che abbiamo affrontato una delle crisi più pesanti e siamo usciti dalla fase più acuta. Sono tornate a crescere le partite Iva e gli occupati. Le nostre imprese hanno coraggio determinazione. Anche durante la crisi la tendenza al risparmio dei liguri non è diminuita e siamo tra gli italiani più oculati. Tra poco a Savona arriverà una nave che porta oltre 6mila persone ogni settimana. Abbiamo approvato in regione un piano di sostegno al commercio, oltre 8 milioni di euro di bandi. Spero di varare a settembre un unico sportello per tutti i comuni e gli operatori liguri. Abbiamo investito molto per lo sviluppo delle imprese, e quello del dialogo è un metodo che abbiamo usato da anni. La ripresa indubbiamente c’è”.

Nel corso dell’incontro, il riferimento al sistema croceristico è stato ricorrente, in quanto fonte importante di economia e turismo nel settore terziario.