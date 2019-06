Savona, due nuovi bandi per la vendita e l’affitto delle case del complesso “Balbontin”

Savona. L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Savona (ARTE) lancia due nuovi bandi per la vendita e la locazione degli alloggi situati nel nuovo complesso residenziale “Balbontin” di corso Ricci.

Si tratta di bilocali e trilocali di nuova costruzione in classe A+, ubicati in zona centrale, climatizzati e con posto auto. Il primo bando, in uscita a giugno, riguarderà la vendita degli alloggi, che saranno acquistabili direttamente – senza intermediazioni e abitabili da subito – oppure attraverso la formula “rent to buy” (ovvero mediante un primo contratto di godimento finalizzato alla successiva acquisizione dell’appartamento). I prezzi sono davvero concorrenziali: si parte da bilocale con posto auto a 151.400 euro, chiavi in mano.

Il 21 e 22 giugno, in occasione dell’open house sarà possibile recarsi nel complesso residenziale e visitare le due diverse tipologie di appartamenti. Il secondo bando, disponibile da luglio, sarà relativo alla locazione degli alloggi, che, oltre a possedere le stesse caratteristiche degli appartamenti in vendita, potranno essere affittati a canone moderato a partire da 350 euro al mese. Questo bando, in particolare, sarà rivolto ai residenti nella città di Savona, a chi presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Savona e, infine, ai residenti in uno dei seguenti comuni: Albisola Superiore, Albisola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Vado Ligure, Varazze, Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella e Urbe.

Tutti i locali sono situati a Savona in piazza Garelli all’interno del nuovo complesso residenziale “Balbontin”: quattro torri – per un totale di 172 alloggi di cui 90 già abitati, un’area interrata, una nuova viabilità carrabile, posti auto coperti riservati, spazi collettivi a verde e parcheggi.

Per maggiori informazioni e per prendere visione dei bandi è possibile consultare il sito internet www.balbontin.it.