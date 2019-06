Savona, donna si lancia dalla finestra in piazza Marconi: deceduta 64enne

Savona. Una caduta che non le ha lasciato scampo: questa mattina, intorno alle 6 e 15, una donna è precipitata dalla finestra di una abitazione in piazza Marconi a Savona ed è deceduta sul colpo, dopo un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro di Albissola Marina e l’automedica del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare, con i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: si tratta di una signora savonese di 64 anni.

Sul luogo della tragedia ha operato la polizia savonese: stando a quanto appreso è stato confermato il suicidio della donna. Sono ancora in corso indagini e accertamenti sui motivi del tragico gesto.

Gli agenti hanno svolto un sopralluogo nell’alloggio della 64enne.