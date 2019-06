Savona, bambino di 9 anni cade da un albero: trasporto d’urgenza in ospedale

Savona. Attimi di panico e apprensione, pochi minuti dopo le 19, a Savona, dove un bambino di 9 anni è caduto da un albero, picchiando violentemente a terra.

È accaduto nella zona del Prolungamento, all’altezza dei bagni Aurora. Arrampicatosi sull’albero, ad un’altezza di circa 1,5 metri, il bimbo è scivolato per cause da accertare ed è caduto nel vuoto. Fortunatamente non ha battuto la testa, ma ha preso un colpo violento alla schiena.

Tempestiva la chiamata e l’intervento dei soccorritori. Sul posto, i militi della croce bianca di Savona e il personale del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Paolo.