Savona, badante ruba bancomat a un’anziana: denunciata dai carabinieri

Savona. Indagini serrate quelle dei carabinieri della Stazione di Savona che nei giorni scorsi hanno scoperto la responsabile di un furto in abitazione ai danni di una pensionata del 1936, residente a Savona, vedova.

L’anziana si avvaleva, per le faccende di casa, di una badante, H.C.K., ecuadoriana del 1989: questa, approfittando del vincolo derivante al legame professionale (aggravante del furto), ha sottratto all’anziana il bancomat e il codice pin (che la pensionata aveva trascritto su un foglio di carta), posti entrambi nel cassetto del mobile della camera da letto.

Entrata in possesso della carta, ha eseguito diversi prelievi al bancomat per l’ammontare di 150 euro e acquisti on line, per la somma di 1000 euro. Le indagini tecniche eseguite grazie alle tracce degli acquisti on line lasciate dalla badante, hanno permesso ai carabinieri di Savona di identificare l’autore del furto. La badante è stata denunciata per furto aggravato.