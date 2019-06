Savona, 36enne aveva in auto 250 grammi di eroina e migliaia di euro: arrestato dai carabinieri

Savona. Un tunisino di 36 anni, ufficialmente di Milano ma di fatto senza fissa dimora, già con precedenti specifici, è stato arrestato questa notte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona per detenzione ai fini spaccio di droga.

L’uomo, M.S., stava percorrendo in auto via San Lorenzo quando è stato fermato da una pattuglia per un normale controllo. I militari hanno notato che l’uomo era particolarmente agitato ed entrava spesso in contraddizione nel rispondere alle loro domande sulla sua presenza; a quel punto i carabinieri, visti anche i suoi recenti trascorsi giudiziari, si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire il controllo perquisendo sia lui che l’auto su cui viaggiava.

Nella perquisizione sono stati trovati quasi 250 grammi di eroina caramellata e una ingente somma di denaro nell’ordine di qualche migliaio di euro, probabile provento del traffico illecito. Il tutto era ben nascosto nell’abitacolo della vettura. Visto il quantitativo consistente di stupefacente per il tunisino sono scattate le manette.

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per la compilazione degli atti e poi trasferito nel carcere di Genova Marassi.