Savona. È prevista mercoledì la partenza della Nazionale italiana di Savate (boxe francese) per la Tunisia, dove si svolgeranno i campionati del mondo sotto l’egida Fight1, che è l’unica sigla in Italia ad avere il riconoscimento della Federazione Internazionale di Savate e può quindi presentare una squadra nazionale per partecipare ai campionati mondiali ed europei. I campionati si svolgeranno da mercoledì 12 a domenica 16 giugno in Tunisia nella Salle couverte de Hammamet.

Chiara Vincis ha solo 23 anni di età e da 5 anni si allena in queste discipline da ring con grande successo, avendo già guadagnato due cinture mondiali, e non mancherà a questo importante appuntamento. Chiara lavora nell’ente di promozione sportiva Csen, nella sede provinciale di Savona capitanata da Mauro Diotto, che ne è presidente ed è anche primo tifoso di Chiara, pertanto le concede senza alcun problema tutti i permessi lavorativi di cui necessita per compiere queste impegnative trasferte.

Foto 3 di 5









Ricordiamo anche che Vincis è l’atleta di punta dell’associazione sportiva Asd Kick Boxing Savate Savona. Oltre ad essere accompagnata dal direttore tecnico della Nazionale Alessandro Zini, Chiara sarà seguita ad Hammamet anche dal suo inseparabile maestro Andrea Scaramozzino che non ha di certo bisogno di presentazioni visto che da anni, con i propri atleti, ha vinto più volte medaglie e cinture importanti portando in alto il nome della città.

Ad attendere Chiara in Tunisia ci saranno molti match duri; potrebbe disputare anche più incontri al giorno con le atlete più forti al mondo, selezionate ed addestrate per vincere. Ma la savonese, alla vigilia della partenza, promette che non darà vita facile a nessuna e tenterà di qualificarsi per la finale.