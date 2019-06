Sanità, Salvatore (M5S): “Situazione inaccettabile, annunciamo azioni di sindacato ispettivo”

Liguria. Il MoVimento 5 Stelle, apprese le ultime allarmanti notizie riportate dai quotidiani locali sulla disastrosa situazione della sanità ligure, annuncia azioni di sindacato ispettivo in Regione.

“Impensabile accettare che pazienti già in sofferenza a causa di traumi o malattie debbano anche subire il disagio del caldo, come è il caso del San Martino di Genova, del Sant’Andrea di La Spezia e del San Bartolomeo di Sarzana. I direttori generali delle Asl e il commissario straordinario di Alisa, insieme all’assessore regionale Sonia Viale devono renderne conto e approntare al più presto misure di contrasto al fenomeno. Non siamo un paese del terzo mondo, qui le risorse ci sono ma vengono usate male! Attendiamo i responsabili in II Commissione Sanità, dove li convochiamo per conoscere le ragioni di questo disastro, le soluzioni trovate e le tempistiche, che devono essere brevi”.

Così la capogruppo regionale Alice Salvatore, che poi aggiunge: “Accogliamo e facciamo nostro il grido d’allarme dei sindacati: è vero, in Regione stanno facendo a pezzi la sanità pubblica. La tendenza cui stiamo assistendo è economicamente sconveniente e inaccettabile poiché penalizzante per la qualità dei servizi”.