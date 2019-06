Albenga. Nell’ambito del San Giorgio Sport Show, venerdì 14 giugno, si è svolta la tradizionale staffetta 2×1800 organizzata dall’Atletica Ceriale San Giorgio.

La gara dedicata agli adulti è partita alle ore 20,20. Diciassette le coppie partecipanti. La coppia vincitrice assoluta, nonché prima tra gli Under 40, è stata quella composta da Andrea Verna e Nicolò Reghin, entrambi dell’Atletica Ceriale, con il tempo di 12’46”.

Seconda posizione assoluta, e primi tra gli Over 40, Fabrizio Fattor e Alessandro Ferrua dell’Albenga Runners in 12’50”.

Nelle coppie miste primo posto per Davide Aicardi (Team KMP) e Barbara Meinero (RunRivieraRun) in 14’28”; Giulia Baldini e Sabrina Barbieri (Ceriale) hanno primeggiato tra le coppie femminili in 16’09”.

In precedenza, alle 20, spazio alle categorie giovanili.

Di seguito le classifiche complete. Tra gli Under 10, sulla 2×200, successo di Mruan Ait e Hannan Ait (Ceriale); secondi Ilias Lagreni ed Enea Iannucelli (Gillardo), terzi Nicolò Marenco e Simon Pietro Sturano (Gillardo). Nella classifica femminile prime Laura Nolasco e Dafne Burlando (Gillardo), seconde Greta Scianda e Gaia Rubino (Albenga Runners).

Nella 2×800 per i giovani tra gli 11 e i 14 anni di età, primo posto per Nicolò Parodi e Gabriele Quattropani (Ceriale); secondi Davide Boeri e Nicolò Gallizia (Ceriale); terzi Marco Aurelio Vigliani e Gabriele Perotto (Run Finale). Nella gara femminile successo di Elena Cusato e Eleonora Boeri (Ceriale), seconde Giulia Malgrati e Alida Bartolomei (Gillardo), terze Maja Scianda e Bianca Ferrua (Albenga Runners).

Di seguito le classifiche complete.