Sabato infernale sulla A10: coda tra Spotorno e Savona in entrambe le direzioni

Provincia. Inizia male il weekend per la viabilità savonese, con le “consuete” code sull’autostrada A10 anticipate già al sabato mattina.

Ad andare in crisi il tratto tra Spotorno e Savona, paralizzato in entrambe le direzioni. Nel momento in cui scriviamo (ore 10.55) si registrano 3 km di coda tra Savona e Spotorno in direzione Andora a causa del traffico intenso e ben 12 km nella direzione opposta, tra Feglino e Savona, anche a causa di alcuni lavori.

Code in uscita, inoltre, al casello di Spotorno in entrambe le direzioni.

Aggiornamenti nel corso della giornata