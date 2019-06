Robin Foood alla Festa d’Estate con Carla Lertola

Savona. Robin Hood, il principe dei ladri, ha ispirato Carla Lertola, Medico Specialista in Scienze dell’Alimentazione, autrice di pubblicazioni sul tema e famosa anche per la collaborazione con la rivista Starbene, nella scelta del nome dell’associazione che ha fondato insieme a Micaela Scandora, Avvocato, e Anna Strazzera, Dottore Commercialista.

L’associazione ha lo scopo di aiutare chi in Italia non riesce ad alimentarsi in maniera corretta, perché versa in condizioni di estrema difficoltà economica e sociale.

Sostiene e promuove il principio per il quale è possibile attivare uno scambio virtuoso tra chi ha di più e chi ha di meno in campo alimentare, attraverso un “meccanismo di distribuzione intelligente” del cibo.

Quindi ecco il nome ROBIN FOOOD, dove le tre O simboleggiano le tre fondatrici dell’associazione attiva su tutto il territorio italiano, con Milano e Savona nel cuore.

Ma facciamo un passo indietro.

Venerdì 7 giugno nella splendida Villa Faraggiana ad Albisola Marina si è tenuta la Festa d’Estate, un evento all’insegna dell’arte e del buon cibo per tutti, organizzato dalla celebre Carla Lertola, Presidente dell’Associazione no profit Robin Foood.

L’associazione ha organizzato la ricca Festa d’Estate con sfiziosità dolci e salate e tanti ospiti del mondo dell’arte, della musica e della danza in un contesto estremamente raffinato dove tutto sapeva di meraviglia, con l’obbiettivo di raccogliere fondi finalizzati ad aumentare il volume di aiuto da erogare alle famiglie in stato di bisogno.

Robin Foood si impegna infatti ad educare al buon uso del cibo, fornendo settimanalmente alle persone che non hanno i mezzi per sostenersi “pacchi intelligenti” composti da cibi freschi contenenti tutti i macro e micronutrienti di cui l’organismo ha bisogno.

In questo modo promuove anche l’adozione di comportamenti nutrizionalmente sani con sensibili benefici per la salute.

Attualmente Robin Foood sta distribuendo con successo pacchi alimentari di “cibo intelligente” a molte famiglie italiane con bambini che versano in condizioni di disagio economico, di cui 13 a Savona.

Con un certo orgoglio Carla Lertola, durante il discorso di benvenuto alla Festa d’Estate, ha annunciato che sono nati i primi due “bambini Robin Foood”, figli di mamme assistite dall’associazione.

Il progetto sul territorio ligure è reso possibile grazie ad alcune associazioni savonesi, tra cui il CAV – Centro Aiuto Vita di Savona.

Il principio ispiratore non si limita al solo donare cibo caritatevolmente, ma punta ad educare a una sana e corretta nutrizione, quindi insegnare come gestire gli alimenti durante la giornata e come alternarli tra loro nei vari pasti giorno per giorno.

Gli utenti vengono monitorati costantemente sia da un punto di vista nutrizionale che psicologico per valutare le eventuali criticità, ma soprattutto per rilevare gli evidenti miglioramenti che un buon regime alimentare può apportare globalmente alla salute e alla qualità della vita.

Non solo! Lo scopo del progetto guarda alla persona, al suo stato di salute e si spinge oltre. Perché se stiamo bene, “impattiamo” meno sulla comunità, quindi il progetto si pone l’obbiettivo di ottenere un ritorno in termini di benessere sociale ed economico.

Come annunciato dalla dottoressa Carla Lertola, a breve partirà anche un importante progetto in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentantare Onlus- Carrefour, che ha voluto Robin Foood per l’alto valore dell’operato e per la vocazione all’antispreco.

La serata a Villa Faraggiana è stata molto bella, con un ottimo catering a cura di Napoleon Ricevimenti di Savona e un vellutato sottofondo musicale che ha visto esibirsi la cantante Eliana Zunino in coppia con Giangi Sainato, alla chitarra.

Bellissime performance live di pittori del savonese hanno arricchito la serata durante la cena a buffet: Rosi Marsala, acquerello e caffè su tela, Adamo Monteleone, tela ad acrilico, e Gianni Pascoli, tela ad olio.

Gli artisti hanno donato le opere realizzate durante la serata per la Lotteria di Natale di Robin Foood.

A seguire, si sono esibiti i ballerini professionisti della scuola “Semplicemente Danza” di Savona. L’ASD “Semplicemente Danza” si muove anche nell’ambito dello sport paralimpico ligure e non è una tradizionale “scuola di danza”. Si tratta infatti di un’associazione finalizzata a promuove la diffusione della danza nelle espressioni di sport, arte, spettacolo e divertimento.

Danza come movimento per abbattere le barriere e allargare gli orizzonti. Si sono esibiti Luisella Frumento e Gianni Gottardi, campioni italiani2017/2018 di Show Dance, Chiara Bruzzese, campionessa italiana 2018 di Danza Paralimpica, Medaglia d’Oro delle nazioni a Bratislava2018 e Medaglia d’Argento a World Cup Holland 2018 con Davide Mori Romeo, gli Oggero Brothers, ballerini di Street Dance di classe internazionale, Matteo Cirillo e Sabrina Grillo, ballerini di Latino Americano di classe internazionale, Francesca Tacchella, vice campionessa regionale di Latin Show 2018 e campionessa regionale di Show Dance 2018, e Martin Pintus, Medaglia di Bronzo al campionato regionale di Latin Show.

Esibizioni che hanno regalato emozioni molto forti.

La Festa d’Estate è stata un’opportunità di “bellezza immersiva” per i numerosi partecipanti, grazie alla location spettacolare, alle sfiziosità di ottima qualità e alle performance artistiche che sono state fondamentali per la riuscita della serata di Robin Foood.

Robin Foood è un progetto di miglioramento della qualità della vita della comunità a cui tutti possiamo partecipare sostenendo l’associazione nelle diverse iniziative o diventando soci con piccoli contributi economici.

Creare un futuro migliore si può #ilbellocisalverà

“Occorre fare cultura all’antispreco insegnando a consumare porzioni corrette di cibo per passare dal concetto di avanzo al concetto di eccedenza” (Carla Lertola).

