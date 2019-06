Laigueglia. “Oggi ho fatto visita al Judo Beach Camp di Laigueglia, manifestazione giunta alla sua terza edizione e dal respiro sempre più internazionale”. Lo fa sapere il senatore della Lega Paolo Ripamonti.

Accompagnato dal sindaco Roberto Sasso del Verme, ha incontrato il judoka Elio Verde, già componente delle Fiamme Oro e della Nazionale italiana di judo, e Travis Stevens, atleta americano medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

Foto 2 di 2



“Grazie agli organizzatori – scrive Ripamonti – e a tutti coloro che rendono possibile l’organizzazione di questo evento, che trova in me il massimo sostegno affinché possa crescere ancora: grandi manifestazioni sportive come questa fanno sì che il territorio possa essere conosciuto in Italia e nel mondo e attirare sempre più turisti, per tutto l’anno, con ricadute benefiche per tutte le categorie economiche”.