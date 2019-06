Rinfuse, Melis (M5S): “Benveduti confonde Italiana Coke con Funivie: preoccupante la scarsa conoscenza della questione”

Regione. Continua il botta e risposta tra l’assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti ed il consigliere del M5S Andrea Melis a proposito della crisi della filiera delle rinfuse.

Dice oggi il pentastellato: “Preme ricordare all’assessorato che Funivie spa non è in concordato preventivo perché non è Italiana Coke, che è altra azienda. Cosa che un assessore regionale dovrebbe sapere. È certamente uno dei principali clienti, vero, ma trattasi di quest’ultima, vale a dire Italiana Coke, che ha in corso la suddetta procedura”.

“Per quanto riguarda l’attivazione di misure strutturali che l’assessorato rimanderebbe ai ministeri, tali seguono le stesse regole di quelle regionali, messe a bando – continua Melis – Ne consegue che si valutano le soluzioni sia da Regione che da ministero con lo stesso approccio, ma Regione deve essere più presente e la confusione che viene fatta tra Italiana Coke e Funivie Spa non è un buon segnale”.

“Siamo convinti che con i giusti approfondimenti l’assessorato avrà più contezza della questione, buttando il cuore oltre l’ostacolo e magari facendo un sopralluogo nel territorio”, conclude.