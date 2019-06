Riapre la caccia al capriolo, Enpa: “Inutile bagno di sangue e rischio per escursionisti e biker”

Liguria. “La Regione Liguria ha riaperto ieri la caccia di selezione al capriolo maschio, che proseguirà fino al 13 luglio, per riprendere dal 15 agosto al 30 settembre”. Lo ricordano i volontari di Enpa Savona.

“In provincia di Savona potranno essere uccisi 1.256 animali, un bagno di sangue che comunque non avrà alcuna influenza sui presunti danni arrecati alle coltivazioni; e con buona pace di alcune organizzazioni agricole e contadine che, assurdamente, continuano a rimanere alleate dei cacciatori reclamando l’impiego dei fucili per risolvere il problema, mentre è evidente che essi sono il problema e non la soluzione (avendo liberato il secolo scorso caprioli e cinghiali per farli crescere, come poi avvenuto)”.

La Protezione Animali savonese ricorda quindi che “per tutta l’estate, selecontrollori armati di fucili con gittate utili di oltre mezzo chilometro, sono autorizzati a sparare pallottole micidiali in boschi in cui la visibilità è di poche decine di metri per il folto fogliame; per giunta in giornate della settimana, come il giovedì e, soprattutto, il sabato (oltre al lunedì), in cui cittadini evidentemente ritenuti di serie B come escursionisti, biker e turisti, amerebbero passeggiare senza pericolo”.

“Una corretta gestione della fauna selvatica dovrebbe promuovere la ricerca scientifica per l’individuazione e lo studio di modalità ecologiche ed efficaci nel contenimento delle specie in presunto esubero, come cinghiali, daini e caprioli; azioni che da anni l’Enpa savonese propone inascoltata alla pubblica amministrazione”, concludono gli animalisti.