Rianimazione e primo soccorso, a Loano un “corso di aggiornamento” per i bagnini delle spiagge

Loano. Mercoledì 26 giugno presso l’Hotel Garden Lido di Loano si è tenuta la consueta riunione annuale fra gli assistenti ai bagnanti degli stabilimenti balneari loanesi ed un team di medici ed esperti rianimatori.

Eranio presenti il dottor Brunello Brunetto (direttore del dipartimento di emergenza dell’Asl2 savonese e direttore di dell’anestesia e della rianimazione a Savona) insieme con i colleghi rianimatori Giuseppe Ratto (responsabile della emergenza intraospedaliera in Asl2) e Simone Bazurro (coordinatore degli anestesisti rianimatori dell’ordine di Malta operativi sulla base elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana).

I tre esperti hanno “rinfrescato” i temi del soccorso al paziente in arresto cardiaco ed hanno presentato un innovativo sistema di massaggio cardiaco meccanico. Inoltre hanno illustrato, anche con l’ausilio di filmati, le modalità di soccorso in mare con l’eliambulanza.

L’obiettivo, come sempre, è quello di garantire in ogni frangente la sicurezza e la salute dei frequentatori delle spiagge loanesi: “La sicurezza dei bagnanti è la nostra priorità e la preparazione dei nostri lifeguard è il primo tassello per raggiungere questo fondamentale obiettivo”, dice il presidente dei bagni marini loanesi Marco Zappa.