Tovo San Giacomo. Resta “sotto stretta osservazione” il funzionamento dell’acquedotto di Tovo San Giacomo.

“Al momento – spiega il sindaco Alessandro Oddo – tutte le abitazioni sono regolarmente servite: si è registrato qualche disagio solo in via Gaiado e via Uliveto a causa dei galleggianti rimasti ‘incantati’. Il funzionamento degli apparati, comunque, è già stato ripristinato e quindi il ritorno della piena erogazione è questione di poco tempo”.

“Ieri sera purtroppo si sono nuovamente ripresentati i problemi di pressione nelle tubazioni che hanno causato molti disagi. Questa mattina la vasca principale era nuovamente piena e con la pressione corretta, ma questo (almeno fino a quando non si scopriranno tutte le cause di queste situazioni) non esclude il fatto che le difficoltà potrebbero ripresentarsi. Infatti, accanto ad un uso elevato dovuto al caldo anomalo, potrebbe essere ipotizzabile anche una qualche rottura occulta lungo la condotta non ancora individuata”.

Vista la situazione, il sindaco ribadisce la necessità di “limitare al minimo il consumo di acqua e unicamente per necessità umane”.

Ancora oggi “gli operai ed i tecnici di Ponente Acque staranno sul territorio al fine di prevenire e se possibile evitare il ripetersi dei disagi. Ringrazio l’ex assessore Sergio Bendo, che avendo contribuito alla realizzazione della rete ne è un profondo conoscitore, per aver accompagnato i tecnici impegnati in queste ore negli interventi di riparazione”.