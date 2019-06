Regione, Sottomisura 7.1 “Piani di tutela e gestione siti natura 2000”: incremento delle risorse

Regione. La giunta della Regione Liguria, settore agricoltura dell’Assessore Stefano Mai, ha deliberato di incrementare la dotazione finanziaria prevista per la seconda fascia del bando relativo alla Sottomisura 7.1 “Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000” del Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Con la delibera di Giunta 1171/2017 erano state approvate le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla Sottomisura 7.1 del PSR.

La delibera prevedeva un bando a fasce con aperture e risorse programmate come segue: 1ª fascia, dal 29 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 (importo a bando 1.900.000 euro); 2ª fascia dal 2 maggio 2019 al 30 giugno 2019 (importo a bando 1.500.000 euro).

In più residuavano 80.000 euro rispetto alla dotazione economica complessiva della Sottomisura.

Nella prima fascia di apertura sono pervenute 31 domande, per una spesa ammissibile di 1.508.308 euro, e dunque si sono generate economie per 391.692 euro. Pertanto è possibile incrementare la dotazione finanziaria della seconda fascia per una somma pari a 471.692 euro, portandola a 1.971.692 euro.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 3/2019 che prevede l’obbligo della redazione di un piano integrato per alcune riserve naturali, il Settore Parchi e Biodiversità ha richiesto di posticipare al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle domande di sostegno, in quanto risulta necessario un margine di tempo ulteriore per l’assunzione degli atti necessari propedeutici alla presentazione della domanda stessa da parte degli Enti interessati.

Pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Sottomisura 7.1 del PSR 2014 – 2020 viene posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2019.