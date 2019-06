Regione, Rossetti (Pd): “Perchè non è stata nominata la Consulta per l’integrazione degli stranieri immigrati?”

Regione. In occasione del consiglio regionale di quest’oggi, Sergio Rossetti (Pd) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dal collega di gruppo Giovanni Lunardon, in cui ha chiesto alla giunta perché in questa legislatura non è stata nominata la Consulta Regionale per l’Integrazione dei cittadini stranieri immigrati e di attivarsi per adempiere all’obbligo di legge.

Rossetti ha rilevato che la legge regionale 7 del 2007 “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati” prevede come organo regionale l’istituzione della Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati e ne definisce compiti e funzioni.

L’assessore all’immigrazione Sonia Viale ha ricordato che la Consulta, prevista dal 2007, non era stata costituita nemmeno dalle precedenti amministrazioni regionali a causa della complessità dell’iter al punto che la giunta precedente aveva ammesso la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento. L’assessore ha garantito che i diritti all’assistenza sociale, sanitaria e all’integrazione sono, comunque, assicurati agli stranieri che vivono regolarmente in Liguria.