Regione, audizione centri per l’impiego. Salvatore (M5S): “Spetta a Regione stabilizzare i lavoratori”

Regione. L’odierna seduta consiliare di Regione Liguria è stata sospesa per permettere l’audizione dei lavoratori dei centri per l’impiego e le relative rappresentanze sindacali. In merito alle criticità segnalate dai lavoratori e dalle loro sigle, la capogruppo regionale Alice Salvatore ricorda la necessità di “applicare l’articolo 12 comma 3 bis della legge sul reddito di cittadinanza e stabilizzare i lavoratori con esperienza ventennale nei centri per l’impiego”.

“Il cuore della legge sul reddito di cittadinanza è garantire la dignità della persona, la dignità del lavoratore e quindi far crescere l’occupazione in Italia – dichiara Salvatore -. Per fare questo, al centro della proposta c’è proprio il potenziamento dei centri per l’impiego i cui lavoratori non possono essere lasciati indietro. Sta alle Regioni recepire la legge dello Stato e applicarla”.

“Regione Liguria stabilizzi dunque i lavoratori attualmente impiegati, azione per cui il Governo ha infatti stanziato risorse, e provveda a indire il bando per assumere anche nuove energie presso i centri per l’impiego, per garantire la corretta erogazione dei servizi correlati alla legge (proposta di offerte di lavoro, lavori socialmente utili, etc.), valorizzando l’esperienza sul campo nel concorso secondo un criterio meritocratico e funzionale all’efficienza del servizio”, dichiarano compatti i consiglieri regionali a margine dell’audizione.