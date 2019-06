Regione, approvati moduli unificati e standardizzati per la somministrazione di alimenti nelle associazioni e nei circoli

La Giunta della Regione Liguria ha approvato con delibera i moduli unificati e standardizzati in materia di attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali.

La delibera è valida anche in materia di attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate, integrati, laddove necessario, con il richiamo alla normativa regionale vigente, nonché le relative istruzioni operative.

Sono stati modificati di conseguenza i moduli precedentemente approvati con le delibere di Giunta regionale n. 476 del 16 giugno 2017, n. 788 del 27 settembre 2017 e n. 207 del 30 marzo 2018. Tutto ciò deriva dal recepimento dell’Accordo in Conferenza Unificata del 17 aprile 2019 tra Governo, Regioni ed Enti Locali e ha come fine quello di fornire, come di consueto, un quadro normativo organico a livello regionale e dare indicazioni precise e omogenee a tutti i soggetti pubblici (Enti locali) e privati (operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) che operano nella nostra regione.