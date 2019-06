Rari Nantes Savona protagonista all’HaBaWaBa con un secondo ed un terzo posto

Savona. Si è concluso ieri, domenica 23 giugno, l’HaBaWaBa 2019, il festival internazionale giovanile di pallanuoto che si è svolto, come di consueto, a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. Alla manifestazione hanno partecipato complessivamente 136 squadre provenienti da 10 nazioni.

Le tre formazioni presentate dalla Carige Rari Nantes Savona hanno ottenuto ottimi risultati.

La Rari Under 11, allenata da Cinzia Martorana, si è classificata al secondo posto del Torneo Gold fermata solamente in finale dai forti ungheresi del Pecs.

La Rari Under 9, allenata da Mariangela Bertonasco, si è classificata al terzo posto del Torneo Gold.

La Rari Under 11, allenata da Jacopo Colombo, si è fermata ai sedicesimi di finale del Torneo Silver, riservato alle terze e quarte classificate nella fase a gironi.

Afferma l’allenatrice della Rari Under 11, Cinzia Martorana: “Sono orgogliosa dei miei piccoli ma grandi giocatori. Abbiamo chiuso un cerchio iniziato con il terzo posto di tre anni fa al torneo HaBaWaBa Under 9. Si poteva anche vincere, se non fossimo stati penalizzati da un’interpretazione delle nuove regole di certo a noi sfavorevole, siamo comunque la prima squadra italiana. Auguro ai miei grandissimi bambini di raggiungere traguardi sempre più alti e ringrazio tutte le squadre italiane presenti al torneo che ci hanno sostenuto”.

Dichiara l’allenatrice della Rari Under 9, Mariangela Bertonasco: “Faccio i complimenti ai mei ragazzi non solo per il risultato ottenuto nella loro categoria, ma anche per il loro impegno e il sacrificio di tutto l’anno. Venivamo da una vittoria nel torneo HaBaWaBa nazionale di Genova, dove ci siamo scontrati con sette squadre, e arrivare terzi in quello internazionale con ventidue squadre di diversi paesi è veramente un ottimo risultato. Ci siamo cimentati con un nuovo regolamento che ha permesso un gioco meno fisico per i bambini e devo dire che si sono adattati bene e anche velocemente. Rimango dell’idea che questo torneo sia un buon punto di partenza per questi ragazzi, soprattutto per lo spirito sportivo su cui si basa. Auguro altri successi ai miei ragazzi e siamo pronti per un altro anno”.

Commenta l’allenatore della Rari Under 11, Jacopo Colombo: “È stata un’esperienza incredibile per me ma soprattutto per i ragazzi, quasi per tutti noi era la prima volta. È stata una settimana intensa, piena di pallanuoto e divertimento. Questo torneo li ha aiutati a crescere, anche come giocatori, soprattutto perché hanno avuto modo di confrontarsi nel gioco e hanno dato sfogo alla naturale voglia di condividere piccoli e grandi momenti insieme”.

Di seguito la composizione delle squadre biancorosse.

Rari Nantes Savona Brandale Under 11: Santoro, Degrossi, Ottonello, Cappello, Blanda, Marsella, Mantovani A., Furlanetto, Nieuwenhuizen, Buono, Giannelli, Ferrandino. All. Cinzia Martorana.

Rari Nantes Savona Under 9: Grosso, Mignemi, De Lucis, Bragantini P., Grondona, Cannavera, Biglino, Tassone, Piscopo, Mordeglia, Briano, Demichelis, Canepa. All. Mariangela Bertonasco.

Rari Nantes Savona Chiabrera Under 11: Grosso, Mignemi, De Lucis, Bragantini P., Grondona, Cannavera, Biglino, Tassone, Piscopo, Mordeglia, Briano, Demichelis, Canepa. All. Jacopo Colombo.