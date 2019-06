Rapaci in città: un falco lodolaio soccorso a Spotorno dai volontari Enpa

Spotorno. Un falco lodolaio in difficoltà è stato soccorso a Spotorno, nel parco Monticello, dai volontari della Protezione Animali savonese.

E’ sottopeso e molto debole, le analisi sono in corso e si teme sia affetto da verminosi; dopo le cure verrà rimesso in libertà in zona, dove in questa stagione probabilmente ha il nido, ricavato nell’incavo di un albero o “rubato” a corvidi ed altri uccelli di eguali dimensioni.

Il mese scorso Enpa ne ha recuperato uno a Cairo, negli anni passati sempre a Cairo, Dego ed Alassio.