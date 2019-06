Rafforzamento degli organici di Polizia in Liguria, il Siap: “Incrementi inferiori rispetto a quelli pianificati nel 2018”

Liguria. “Il piano di rafforzamento della Polizia di Stato presente in Liguria per il periodo luglio 2019/aprile 2020 registra sì un incremento di personale ma il dato complessivo risulta in preoccupante flessione rispetto al numero di poliziotti che sono stati assegnati in Liguria con il precedente piano di rafforzamento riferito al periodo aprile 2018/febbraio 2019”. Lo afferma il segretario ligure del Siap Roberto Traverso.

“Da sempre il Siap rivendica con forza il potenziamento degli organici della Polizia di Stato della Liguria per migliorare la prevenzione e la repressione dei reati su un territorio molto delicato, infiltrato dalla mafia, con numerosi varchi frontalieri, con un porto di dimensioni eccezionali ed autostrade e ferrovie irte di note criticità – nota ancora Traverso – Dobbiamo riconoscere che lo sforzo messo in campo dal dipartimento della pubblica sicurezza in particolare nel 2017/2018 con il piano di assunzione di personale, finalmente attraverso un concorso pubblico, ha dato importanti risultati ma sul territorio ligure non dobbiamo sottovalutare la flessione d’incremento che oggettivamente è stata riscontrata dal Siap”.

Secondo Traverso i numeri parlano chiaro: “Per tutti gli uffici operativi della Liguria (questure, specialità e specializzazioni) nel periodo luglio 2019/aprile 2020 è previsto un incremento di 101 unità (escluse le uscite di personale pensionato) ovvero solo il 3,53 per cento del totale del rafforzamento nazionale complessivo il cui incremento, in quel periodo, sarà di 2861 unità. Si tratta di un dato in decisa flessione rispetto al rafforzamento precedente infatti, per esempio, è sufficiente analizzare il dato delle 4 questure capoluogo di provincia che sono passate da un totale di 70 unità d’incremento a 63 considerando tra l’altro che il dato complessivo nazionale d’incremento delle sole questure è aumentato rispetto all’assegnazione totale precedente, visto che è passata da 2008 a 2094”.

“Inoltre è necessario che il Viminale acceleri al più presto le nuove procedure di vestizione dei poliziotti liguri perché i magazzini delle questure e delle specialità della polizia di stato sono vuoti da troppo tempo: in pratica i poliziotti continuano ad avere enormi difficoltà ad iniziare il servizio indossando la divisa correttamente. Mancano magliette, pantaloni, cinturoni, giacche, berretti ect, insomma una situazione paradossale per una categoria che è obbligata a lavorare per strada indossando una divisa che rappresenta un istituzione che garantisce la sicurezza dello stato”.