Quiliano. Sabato 22 giugno alle ore 10 verranno inaugurati i primi murales realizzati a Cadibona grazie alla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Cadibona e visibili all’altezza di piazza Pollero, all’inizio del paese arrivando da Savona o alla fine arrivando dalla Valbormida.

Fanno capolino, dal mese di maggio appena scorso, sul muro di contenimento sulla strada provinciale 29 del Colle di Cadibona, opere di rilievo come quella dell’artista Francesco Jiriti, che con “Una canzone d’amore per Cadibona” omaggia il piccolo paese. Dolce omaggio anche il lavoro di Cecilia Cossetta che utilizzando elementi comuni con il murales fatto in centro a Quiliano lungofiume crea un collegamento territoriale, ma con una forte sensibilità verso il diverso contesto; arriva fino a Cadibona l’attivista per la difesa dell’ambiente Greta Thunberg grazie all’idea dell’artista Rossella Bisazza che recuperando un precedente graffito fa sembrare la giovane protagonista del nostro tempo proprio lì seduta con il suo famoso cartello in lingua originale.

Linda Finardi, Monica Porro, Alessandro Fieschi e Bruno Berretta arricchiscono con stili diversi insieme agli artisti già citati quello che potrebbe essere il primo spazio di galleria a cielo aperto del paese, con animali del territorio, animali amici dell’uomo, opere di fantasia e paesaggi reali e immaginari. Fa capolino anche una prima scritta curata da giovani writer. Cadibona si inserisce così nella lista di realtà dell’entroterra savonese che con spirito d’avanguardia hanno colto il vantaggio della street art, ormai divenuta espressione di arte pubblica.

Si ringraziano tutti gli artisti che hanno partecipato con la loro opera, le persone che hanno sostenuto l’iniziativa e curato il coordinamento, Coop Liguria per il sostegno all’iniziativa, Pro Loco di Cadibona per l’organizzazione dell’inaugurazione e aver provveduto con buoni spesa del BricoCenter al riconoscimento economico del lavoro svolto dagli artisti.