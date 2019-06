Quiliano, protesta per perdita d’acqua da una tubazione dell’acquedotto. Il sindaco Isetta: “Intervento in serata”

Quiliano. “Ho effettuato personalmente un sopralluogo, ho sentito Iren, mi hanno riferito che i tecnici hanno già visionato il problema: auspico, come riportato dal gestore, che in serata possa essere effettuato il lavoro di riparazione”. Lo ha detto il sindaco di Quiliano Nicola Isetta, dopo la protesta di alcuni abitanti di via Maglioli per la perdita d’acqua da una tubazione dell’acquedotto comunale.

“Fortunatamente la perdita e il danno sembrano minimali, tuttavia è opportuno agire al più presto” aggiunge il primo cittadino quilianese.

Lievi allagamenti nella zona interessata dalla perdita, con la via quilianese invasa dall’acqua.

“Il problema persiste da stamattina alle 8:00 e abbiamo più volte sollecitato Iren per l’intervento: l’acqua è un bene prezioso…” hanno detto i residenti della zona, che ora sperano in una rapida azione, anche perchè “la situazione della strada potrebbe peggiorare”.