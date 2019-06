Quiliano. E’ stata presentata oggi nel Comune di Quiliano la nuova Giunta con Nicola Isetta sindaco. “Colleggialita’ e competenza sono i punti fondamentali su cui noi riteniamo di contare” ci tiene a dire il sindaco Isetta, che confida nel fatto di riuscire a svolgere un lavoro utile e significativo per la città di Quiliano.

“Ripartire da ciò che la precedente amministrazione ha lasciato, e ridare dinamicità e vita amministrativa ad alcuni progetti che da tempo erano fermi, cercando di mettere in campo anche tutta una serie di organizzazioni sulle manutenzioni, sui piani del taglio dell’erba, e sull’outdoor”.

Foto 2 di 2



Ma un altro importante obiettivo è quello di avere riconosciuto il ruolo importante che la città di Quiliano ha nei confronti dello sviluppo del porto, in particolare recentemente con la nuova piattaforma Maersk.

In questo governo cittadino sono coinvolti assessori con specifiche e definite deleghe: la vice sindaco Nadia Ottonello si occuperà di Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Gemellaggi e Ufficio Casa; Tiziana Bruzzone avrà competenze in ambito giudiziario (Bilancio, Tributi, Commercio, Sport, Patrimonio, Farmacia comunale); Silvio Pirotto sarà assessore ai Lavori Pubblici, Sviluppo economico, Trasporto Pubblico, Personale; infine Cinzia Pennestri si occuperà di Urbanistica, Ambiente, Informatica, Outdoor, Vincolo idrogeologico e SUAP.

La giunta comunale si compone anche dei consiglieri Annalisa Baldi, con delega in Attività in ambito di Pubblica Istruzione, Associazionismo e Volontariato, e Progetto Sportello di Cittadinanza attiva e Servizi, in località Valleggia; Alessio Loi, con delega in Ciclo integrato acque e rifiuti, Fabio Bazzano con delega in Comitati di Frazione e Andrea Bruzzone con delega in Comitati di Borgata.