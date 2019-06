Quiliano, Mara Giusto rinuncia ad entrare in consiglio comunale: “Ma resterò a disposizione del gruppo di Fersini”

Quiliano. Mara Giusto non siederà in consiglio comunale a Quiliano. Eletta con 245 preferenze personali tra le fila della lista “Quiliano Domani” di Rodolfo Fersini in occasione delle amministrative dello scorso 26 maggio, Giusto ha deciso di fare un passo indietro e di non occupare uno dei quattro posti a disposizione della minoranza. Al suo posto dovrebbe entrare il primo dei non eletti, cioè Maurizio Barbero.

Nello spiegare le proprie motivazioni, Mara Giusto fa un passo indietro fino al momento in cui Fersini le ha proposto di entrare a far parte della propria lista: “Alcuni mesi or sono il candidato sindaco Rodolfo Fersini mi propose di far parte della sua lista. Inizialmente rifiutai la proposta in quanto ritenevo di aver già fornito il mio contributo alla collettività quilianese, dopo tanti anni di permanenza all’interno del Comune di Quiliano prima come dipendente poi come amministratore. Mi fu chiesto un impegno ulteriore considerata l’esperienza e la conoscenza della macchina amministrativa acquisita negli anni e allora decisi di accettare con spirito di servizio ad una condizione imprescindibile concordata con il candidato sindaco, e cioè che non avrei avuto alcun ruolo in giunta, ma mi sarei impegnata a supportare un assessore fornendo, finché necessaria, tutta la collaborazione possibile”.

“Purtroppo le elezioni non hanno avuto l’esito sperato e hanno riservato a ‘Quiliano Domani’ un ruolo di opposizione, ruolo indubbiamente importante, ma per il quale ritengo non sia più necessaria la mia presenza all’interno del consiglio comunale, bensì sia molto più utile che ci siano persone che, al contrario della sottoscritta, tra cinque anni potrebbero avere una prospettiva di continuità. Vorrei però assicurare tutti che non intendo abbandonare, ho creduto e credo fortemente al progetto di ‘Quiliano Domani’ e continuerò ad impegnarmi all’interno del gruppo mettendo a disposizione l’esperienza e le conoscenze acquisite con la convinzione che si può essere utili alla collettività anche senza sedere necessariamente nei banchi del consiglio comunale”.

Quella di Giusto è stata “una scelta difficile e ponderata che potrebbe espormi a critiche e illazioni, ma sono convinta sia stata la scelta migliore per gli interessi dei tanti e non del singolo. Volevo infine ringraziare tutti coloro che hanno avuto ancora una volta fiducia in me; sono certa comprenderanno le motivazioni della mia scelta che assicuro è stata fatta tenendo in grande considerazione la loro espressione di voto. La fiducia e la stima dimostratemi mi sono di grande utilità per andare avanti nonostante l’amarezza della sconfitta elettorale e mi impongono di non abbandonare la partita, ma di giocarla in un altro ruolo fino alla fine con serietà, impegno e passione per il paese in cui vivo e che amo moltissimo”.