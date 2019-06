Quiliano, il 15 e 16 giugno va in scena la terza edizione del “Premio Quiliano Cinema” 

Quiliano. Il 15 e 16 giugno, a Quiliano, saranno due giornate dedicate interamente al cinema. Avrà infatti luogo la terza edizione del “Premio Quiliano Cinema organizzata dal Gruppo Cineforum “Quei bravi ragazzi” e dal Comune di Quiliano. Il tema conduttore di questa edizione, sostenuta dalla Fondazione De Mari, sarà “Genova e Dintorni” ovvero il legame stretto che c’è tra il Cinema e la nostra Regione.

Due i luoghi di svolgimento dell’evento: il Parco di San Pietro in Carpignano (Chiesa e Casa Gialla) ed il Teatro Nuovo di Valleggia.

Si inizia sabato 15 Giugno alle 15 a San Pietro in Carpignano con il gruppo Balà in Riva au Mà che coinvolgerà il pubblico con musiche e balli occitani. Alle 16 è prevista la proiezione del film d’apertura “Le Grand Bal” di Laetitia Carton (2018). Alle 17.30 L’apertura ufficiale del “Premio Quiliano Cinema”.

Alle 18.00 masterclass “Il Rapporto stretto tra il Cinema e la Liguria” con presentazione dei libri “Gotico Italiano. Il Cinema Orrorifico dal 1956 al 1979” di S. Della Casa e M. Giusti e “Fortunato Misiano e la sua avventura nel cinema” di S. Della Casa. Presentano Alessandro Boschi e Steve Della Casa. Alle 19.30 sulla terrazza della Casa Gialla “Apericinema” a cura della Pro Loco Quiliano (gradita la prenotazione al 333.8952455 o via e mail proloco.quiliano@gmail.com).

Alle 21 presso il Teatro Nuovo di Valleggia presentazione del libro ”Manuale di Sopravvivenza dell’Attore non protagonista” di Ninni Bruschetta. Incontro con l’attore Ninni Bruschetta Alle 22 premiazione dell’attore non protagonista tra i più protagonisti e a seguire proiezione del film ”I Cinghiali di Portici” (2006) di D. Olivares. Presentano Alessandro Boschi e Steve Della Casa.

Domenica 16 Giugno alle 11, invece, presso il Parco di San Pietro in Carpignano proiezione del filmdoc: “Semplicemente Anna-Magnani The Magnificient” (2008) di Carlo Cotti, a seguire incontro con il regista e, alle ore 12.30, premiazione dello stesso con il riconoscimento “grande regista Amico di Quiliano”. Alle 16, dopo la pausa pranzo, si apre “una finestra sui giovani autori del savonese” con proiezione di 3 cortometraggi alla presenza di 3 registi: Enrico Bonino per “Garcia” (2017); Stefano De Felici “Ferruccio: Storia di un Robbottino” (2017); Francesca Pesce “Video partecipativo” (2019).

Alle 17.30 proiezione del Filmdoc “Un Uomo Solo. Incontro con Riccardo Freda” (1998) di Mimmo Calopresti e dei contributi filmati “Parliamo con Mario Bava”.

Alle 19.30 Apericena con gli artisti (Terrazza Casa Gialla). Alle 21 La musica nel Cinema incontro con Pivio & Aldo De Scalzi per raccontare 30 anni di colonne sonore italiane e straniere. Alle 22.30 premiazione Pivio & Aldo De Scalzi come “Eccellenza ligure nel cinema” e chiusura del Premio Quiliano Cinema 2019.