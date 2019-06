Pulizia di rii e torrenti, pronti dalla Regione 1,8 mln di euro per i Comuni

Liguria. Il consigliere regionale Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi di gruppo Giovanni Lunardon e Sergio Rossetti, in cui ha chiesto alla giunta a quanto ammontano le risorse nell’anno 2019 per gli interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo negli alvei, per le opere di difesa con contributi alle amministrazioni comunali e quando verrà adottata la delibera per distribuire le risorse ai Comuni. Questo anche per consentire alle stesse amministrazioni comunali di programmare e pianificare gli interventi necessari sui rispetti territori.

Garibaldi ha ricordato che l’anno scorso il programma era stato approvato a maggio, con un impegno di spesa di 1 milione e 848 mila euro.

L’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone ha spiegato che la delibera è pronta e sarà approvata venerdì prossimo.

Nel merito l’assessore regionale ha spiegato che l’importo disponibile sul bilancio 2019 e di un milione e 800 mila euro, come l’anno scorso, ma ha annunciato che “sono attesi anche fondi aggiuntivi da parte del ministero dell’ambiente per il 2020”.