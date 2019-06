Pulizia dei rii, alla provincia di Savona assegnato più di mezzo milione di euro

Regione. Sono pari a 511.172 euro i fondi che la Regione Liguria, su proposta dell’assessore all’ambiente e alla protezione civile Giacomo Giampedrone, ha assegnato alla provincia di Savona per la manutenzione ordinaria e la difesa del suolo. In tutto, il governo regionale ha stanziato alle quattro province liguri 1.783.000 euro.

“Questi fondi – ricorda il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza – sono stati stanziati con largo anticipo rispetto alla stagione autunnale delle piogge per consentire ai Comuni di operare per tempo e di scegliere con attenzione quali interventi realizzare, agendo secondo una ponderata programmazione e non a seguito di emergenze”.

Nel dettaglio i contributi assegnati ai Comuni della provincia di Savona: Alassio 8.763,03 euro; Albenga 20.834,52 euro; Albisola Superiore 11.213,99 euro; Albissola Marina 6.126,25 euro; Altare 6.472,24 euro; Andora 9.366,59 euro; Arnasco 4.624,00 euro; Balestrino 5.003,71 euro; Bardineto 7.083,71 euro; Bergeggi 4.609,79 euro; Boissano 5.288,68 euro; Borghetto S. Spirito 6.828,43 euro; Borgio Verezzi 5.101,03 euro; Bormida 6.108,70 euro; Cairo Montenotte 19.753,96 euro; Calice Ligure 6.070,24 euro; Calizzano 10.776,28 euro; Carcare 7.307,48 euro; Casanova Lerrone 5.996,34 euro; Castelbianco 5.175,58 euro; Castelvecchio di Rocca Barbena 5.240,95 euro; Celle Ligure 6.350,70 euro; Cengio 7.777,35 euro; Ceriale 7.266,14 euro; Cisano sul Neva 5.642,28 euro; Cosseria 5.245,65 euro; Dego 12.040,11 euro; Erli 5.307,41 euro; Finale Ligure 11.839,45 euro; Garlenda 5.017,80 euro; Giustenice 5.578,94 euro; Giusvalla 6.084,53 euro; Laigueglia 4.703,44 euro; Loano 8.681,81 euro; Magliolo 5.744,05 euro; Mallare 8.226,44 euro; Massimino 4.613,77 euro; Millesimo 7.405,14 euro; Mioglia 6.133,56 euro; Murialdo 8.346,84 euro; Nasino 5.740,47 euro; Noli 5.595,23 euro; Onzo 4.672,66 euro; Orco Feglino 5.588,73 euro; Ortovero 5.530,73 euro; Osiglia 7.290,34 euro; Pallare 6.497,37 euro; Piana Crixia 7.678,73 euro; Pietra Ligure 8.153,91 euro; Plodio 4.817,66 euro; Pontinvrea 6.454,97 euro; Quiliano 11.463,76 euro; Rialto 5.605,82 euro; Roccavignale 5.754,70 euro; Sassello 13.496,50 euro; Savona 30.000,00 euro; Spotorno 5.893,92 euro; Stella 8.296,64 euro; Stellanello 5.848,10 euro; Testico 4.825,66 euro; Toirano 6.301,39 euro; Tovo San Giacomo 5.500,13 euro; Urbe 6.680,43 euro; Vado Ligure 9.404,70 euro; Varazze 11.816,01 euro; Vendone 4.844,07 euro; Vezzi Portio 4.870,88 euro; Villanova d’Albenga 6.577,91 euro; Zuccarello 4.983,65 euro.

I contributi, che non sono soggetti all’obbligo di cofinanziamento da parte dei Comuni beneficiari, verranno liquidati a seguito della presentazione, per ogni singolo intervento realizzato, della seguente documentazione: istanza di liquidazione contenente l’importo dei lavori eseguiti, soggetti a contributo, comprensivo delle somme a disposizione e la dichiarazione di conformità degli interventi realizzati ai criteri di cui alla delibera di Giunta regionale 824/2018; stralcio cartografico su base CTR 1:5.000 che riporti la puntuale indicazione dell’aerea/tratto interessato; documentazione fotografica dei luoghi oggetto di intervento contenente il raffronto tra prima e dopo la realizzazione dei lavori.

Gli interventi effettuati dovranno essere rendicontati entro il termine del 22 novembre 2019.