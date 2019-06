Propaganda elettorale distribuita agli albenganesi, Calleri: “Sono del Comune?”. Tomatis: “Balla colossale, polemica subdola”

Albenga. “Abbiamo contattato prontamente la ditta che si occupa della distribuzione delle buste di propaganda elettorale in vista del ballottaggio di domenica prossima. Ci hanno garantito che le persone incaricate non si spacciano assolutamente per persone del Comune o incaricate dal Comune, ma anzi specificano di essere incaricati per la distribuzione di materiale relativo alla propaganda elettorale per le elezioni comunali del comune di Albenga”.

La precisazione arriva dal candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che risponde alle accuse lanciate questa mattina dal suo avversario nella corsa per la poltrona di primo cittadino.

Sulla distribuzione di brochure elettorali a sostegno dell’attuale vice sindaco albenganese: “Se c’è qualcuno del Comune che fa campagna elettorale (o che manda persone a fare campagna elettorale), è molto grave. Se c’è qualcuno che gira per Albenga (al mattino presto, evidentemente) facendo finta di essere del Comune, è altrettanto grave. In entrambi i casi, sarebbe inaccettabile. Non mi piacciono le polemiche elettorali e le strumentalizzazioni. Non voglio attaccare, ma pretendo chiarezza e subito. Nei riguardi degli elettori albenganesi, prima di tutto” ha riferito Calleri.

Secca la smentita di Tomatis, che rincara: “Credo che sia sbagliato cavalcare ogni tipo di fraintendimento per fare una subdola campagna elettorale attraverso post e comunicati stampa” aggiunge.

“Rimaniamo, invece, assolutamente a disposizione di ogni cittadino accogliendone le segnalazioni e cercando di fornire tutti i chiarimenti richiesti così come abbiamo sempre cercato di fare su ogni tematica durante questi 5 anni di amministrazione e come intendiamo continuare a fare” conclude Tomatis.