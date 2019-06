Laigueglia. Dopo aver sottoscritto il protocollo d’intesa con la Prefettura, anche a Laigueglia è stato avviato di fatto il progetto “spiagge sicure” 2019 e sono subito scattati i primi sequestri.

L’amministrazione comunale, con il contributo del Governo, ha finanziato un servizio di vigilanza con operatori che hanno supportato gli agenti della Polizia Locale, eseguendo sequestri amministrativi e penali sul territorio di Laigueglia.

Dichiara il sindaco Roberto Sasso del Verme: “L’abusivismo commerciale non è solo un danno per i nostri commercianti ma anche un danno per il turismo e l’immagine di Uno dei Borghi più Belli d’Italia. Voglio esprimere un plauso al corpo della Polizia Locale di Laigueglia che, anche se in numero limitato, ha coordinato le guardie giurate e a tutte le Forze dell’Ordine in tal senso impegnate”.

“Sono fiero che questo ‘progetto’ si sia trasformato in un reale contrasto al commercio abusivo e alla contraffazione, creando una sempre crescente percezione di sicurezza del nostro borgo”, ha concluso il primo cittadino.