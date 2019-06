Prodotti tipici, a Cairo Montenotte la prima festa regionale delle De.Co. liguri

Cairo Montenotte. Sabato 15 e domenica 16 giugno in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte si terrà la prima festa delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Liguria.

“Sono orgoglioso di questo risultato – spiega l’assessore regionale all’agricoltura, Stefano Mai – Le De.Co. sono un ulteriore strumento che riconosce l’altissima qualità dei territori liguri e ne rafforzano l’immagine. Ad oggi abbiamo già raggiunto 117 De.Co. di 49 Comuni segnalate alla Regione. Invito tutti i Comuni che non lo abbiano ancora fatto, a inviarci la loro comunicazione”.

Le De.Co., come spiega l’assessore Mai, sono strumenti di promozione del territorio e a breve avranno un registro regionale. “Deve essere chiaro che la De.Co. si configura come uno strumento di promozione del territorio attraverso i suoi prodotti di eccellenza, e non del prodotto in sé. Come Regione Liguria abbiamo scelto di raccoglierle tutte in un registro regionale. A breve pubblicheremo il regolamento e creeremo il registro”.

Con la festa delle De.Co. il territorio ligure si presenta coeso a Cairo Montenotte, come spiega il sindaco Paolo Lambertini. “Ospitare a Cairo Montenotte la prima festa regionale dei prodotti De.Co, oltre a essere un onore, è il segnale di quanto questo progetto sia importante per tutta la nostra Val Bormida – spiega il sindaco Lambertini – Lo sviluppo turistico dell’entroterra ligure passa anche attraverso le eccellenze enogastronomiche, uniche e fortemente legate alle tradizioni locali. Grazie a chi ha pensato e voluto questo evento e ai Comuni che parteciperanno a questa due giorni tutta ligure”.

Durante la festa, i pubblici esercizi di Cairo Montenotte prepareranno i piatti della tradizione ligure.

Attualmente i Comuni aderenti sono 22: Alassio, Altare, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Cengio, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Montegrosso Pian Latte, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, San Bartolomeo al Mare, Varazze, Vendone, Villa Faraldi e Zuccarello.

PROGRAMMA

SABATO 15 GIUGNO

ORE 10.00 APERTURA STAND

Apertura degli stand gastronomici dei 22 Comuni aderenti all’iniziativa della provincia di Savona e Imperia, con più di 30 specialità tipiche della tradizione enogastronomica del Ponente Ligure.

ORE 11.00 TAVOLA ROTONDA “Promuovere il territorio attraverso le tradizioni locali”

Tensostruttura Piazza della Vittoria

Intervengono:

Paolo Lambertini, Sindaco di Cairo Montenotte

Stefano Mai, Assessore Regionale all’Agricoltura

Pierluigi Vinai, ANCI Liguria

Virgilio Pronzati, Critico enogastronomico

Seguirà dibattitto con i rappresentanti delle Amministrazioni locali

ORE 12.30 PRANZO CON PRODOTTI DE.CO.

Aperitivo offerto dall’Istituto Alberghiero F.M. Giancardi di Alassio, in abbinamento ai prodotti De.Co.

A seguire pranzo in Piazza della Vittoria.

ORE 14.30/18.00 LABORATORI PRODOTTI DE.CO. “Scopriamo insieme i segreti della tradizione”

Inizio laboratori di show cooking per adulti per svelare i segreti delle ricette e le leggende legate ai prodotti con possibilità di prova diretta dei partecipanti. Ad aprire il pomeriggio culinario sarà la Pro Loco di Cairo, con la tipica Tira di Cairo. A seguire i vari partecipanti degli altri Comuni.

ORE 16.00/18.00 LABORATORI GASTRONOMICI E DIDATTICI PER BAMBINI

Laboratori per bambini a cura del CEA (Centro Educazione Ambientale) del titolo:

– Visual Food con sperimentazione di prodotti locali per i più piccoli

– Mamma, Oggi Cucino io: crea la tua Tira in miniatura

– I Segreti delle Erbe spontanee della Val Bormida, come riconoscerle, come raccoglierle e ricette di “una volta” (per adulti e bambini)

ORE 19.30 CENA CON PRODOTTI DE.CO.

ORE 21.30 SPETTACOLO CON I “PIRATI DEI CARUGGI”

Spettacolo con ingresso libero e gratuito. (Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino).

Dalle 16.00 alle 24.00, intrattenimento con gli Antichi Giochi di una Volta

A cura di “Ludobus Legnogiocando”

Piazza della Vittoria si trasformerà in una grande ludoteca. Il Ludobus è un mezzo mobile attrezzato con 30 postazioni di giochi in legno. Alcuni animatori allieteranno la giornata di tutti i bambini stimolandoli a giocare come “si faceva una volta”.

DOMENICA 16 GIUGNO

ORE 10.00 APERTURA STAND

ORE 11.00 LABORATORI DE.CO. VALBORMIDA “Una valle ricca di sapori”

ORE 12.30 PRANZO CON PRODOTTI DE.CO.

ORE 17.30 APERITIVO CON ABBINAMENTI DE.CO.

Dalle 16.00 fino a fine manifestazione, intrattenimento con gli Antichi Giochi di una Volta

A cura di “Ludobus Legnogiocan