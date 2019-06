Pietra Ligure. Primi 10 giorni da sindaco “ter” per Luigi De Vincenzi, che ha iniziato il suo terzo mandato amministrativo da primo cittadino di Pietra Ligure.

Oggi, dopo la formazione della giunta nei giorni scorsi, il primo consiglio comunale con il via ufficiale alla legislatura pietrese: 12 i consiglieri eletti nell’ultima tornata elettorale del 26 maggio, con 8 consiglieri di maggioranza, appartenenti alla lista civica “Pietra Sempre! Luigi De Vincenzi Sindaco” (Daniele Rembado, Marisa Pastorino, Francesco Amandola, Maria Cinzia Vaianella, Michela Vignone, Giovanni Liscio, Luca Robutti e Paola Carrara) e 4 consiglieri di minoranza appartenenti alla lista civica “Sara Foscolo Sindaco” (Sara Foscolo, candidato sindaco, Mario Carrara, Nicola Seppone e Silvia Rozzi).

di 11 Galleria fotografica Pietra Ligure, il primo consiglio comunale del De Vincenzi "ter"









Oltre al giuramento del sindaco, alla sua comunicazione relativa alla nomina della giunta comunale e del vice sindaco (Daniele Rembado) e agli adempimenti di rito, nella sua prima convocazione il consiglio comunale, che come sempre è in seduta pubblica, ha esaminato le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.

Come annunciato il presidente del consiglio comunale, indicato dalla maggioranza, sarà Michela Vignone. Alla votazione non ha partecipato Mario Carrara. Vicepresidenti Silvia Rozzi e Giovanni Liscio. Nel ruolo di capogruppo della lista a sostegno di De Vincenzi è stato indicato Luca Robutti; capogruppo della minoranza sarà invece Sara Foscolo.

Il consiglio comunale ha approvato anche gli indirizzi di governo, secondo le linee guida del programma elettorale. “Devo ammettere che è stata una bella soddisfazione ritornare a fare il sindaco del mio paese… Nonostante due mandati e poi il ruolo di consigliere regionale e vice presidente del consiglio regionale le emozioni in questi giorni non sono certo mancate” ammette il sindaco pietrese.

“Abbiamo subito voluto metterci in marcia, sia con la composizione della giunta comunale quanto con la convocazione di questo primo consiglio comunale. Naturalmente, come è giusto che sia, i primi 10 giorni sono stati a carattere esplorativo, per comprendere la situazione della macchina comunale e fare in modo che possa funzionare al meglio in questo mandato”.

“Ho svolto gli incontri con il personale e con i dirigenti: essere operativi appena eletti era un segnale importante da dare alla cittadinanza e a tutti i pietresi. Quanto alla nuova maggioranza che mi sostiene auspico massimo impegno e presenza per realizzare il nostro programma elettorale e rilanciare al meglio Pietra Ligure”.

Infine i rapporti con la minoranza (orfana di un esponente del M5S rispetto alla scorsa legislatura): “Mi auguro in un rapporto sereno e all’insegna della serietà nel rispetto dei rispettivi ruoli. Spero in una opposizione corretta, sincera e propositiva, da parte del sottoscritto massimo dialogo” conclude il sindaco De Vincenzi.