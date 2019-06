Priamar 1942 Liguria: l’organigramma tecnico del settore giovanile

Savona. La stagione sportiva 2019/20 prenderà il via sul finire dell’estate, ma la società rossoblù di corso Colombo ha già definito i quadri tecnici del settore giovanile, nella certezza di proseguire il percorso di sviluppo che ha visto la Scuola Calcio US Priamar 1942 Liguria in continua crescita negli ultimi anni.

“Il calcio non è solo un gioco – dichiara Alessio Bresci, direttore tecnico della Scuola Calcio e mister della prima squadra – ma anche, per i valori che rappresenta (lealtà, collaborazione, rispetto delle regole e dell’avversario, coraggio, tenacia, senso di appartenenza, spirito di sacrificio, eccetera), un’opportunità di crescita umana individuale e collettiva. L’obiettivo della nostra società è dare la possibilità ai ragazzi di crescere con questi valori, divertendosi in un ambiente sano e auspichiamo che siano sempre più numerose le famiglie con condividano questo approccio allo sport”.

“A nome di tutta la dirigenza della società – prosegue il direttore generale Roberto Grasso – diamo il benvenuto e

auguriamo buon lavoro ai tecnici neo arrivati, certi che sapranno contribuire con la loro competenza, passione ed entusiasmo all’ulteriore potenziamento della nostra realtà sportiva”.

I tecnici abilitati dell’US Priamar 1942 Liguria avranno la possibilità di partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società riconosciuta dal Settore Giovanile Scolastico della Figc come Scuola Calcio d’élite e potranno fruire delle iniziative di approfondimento tecnico-gestionale nell’ambito del progetto di affiliazione all’UC Sampdoria (progetto Next Generation Sampdoria).

Di seguito l’organigramma.

Direttore generale settore giovanile: Roberto Grasso

Responsabile tecnico settore giovanile e progetto Next Generation Sampdoria: Gianfranco Pusceddu

Responsabili progetto Quinta Categoria: Luca Fiorio e Gianfranco Pusceddu

Direttore tecnico Scuola Calcio d’élite: Alessio Bresci

Allievi 2003: Luigi Cavaliere e Cristian Bertola

Allievi 2004: Luca Fiorio e Sergio Riva

Giovanissimi 2005: Mario Cella e Michele Russi

Giovanissimi 2006: Emiliano Giuria

Esordienti 2007: Gianfranco Pusceddu

Esordienti 2008: Alain Giorgetti e Luca Monaco

Pulcini 2009: Alessandro La Terza

Pulcini 2010: Alessio Bisio

Primi Calci 2011: Valerio Bracco

Piccoli Amici 2012: Luca Spadoni e Paolo Testa

Piccoli Amici 2013/2014: Omar Kamel e Vittorio Pavone