Prende un uomo a bottigliate, danneggia le auto in sosta e poi aggredisce i carabinieri: 39enne arrestato

Savona. Prima ha aggredito un marocchino a bottigliate, poi ha danneggiato a calci le auto in sosta e poi si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per arrestarlo. E’ successo questa notte a Savona. Protagonista I.S.B., 39enne somalo irregolare sul territorio nazionale, arrestato dai carabinieri in flagranza di reato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali.

Stanotte due uomini del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Savona non in servizio hanno notato la presenza di alcune macchie di sangue fresco sul marciapiede di via Guidobono. Poco più avanti hanno notato la presenza di un uomo che, fortemente ubriaco, era intento a danneggiare con calci e pugni alcune vetture parcheggiate.

Fermato, lo straniero ha opposto resistenza cercando di colpire i militari con calci e pugni, senza però riuscirvi. Bloccato ed arrestato, i carabinieri hanno stabilito che, pochi minuti prima, il 39enne aveva aggredito un marocchino in piazza del Popolo: secondo quanto ricostruito, il nord-africano era stato colpito al volto da una bottiglia senza motivo apparente.

Spostandosi poi da via XX Settembre fino a via Verzellino, il somalo ha danneggiato cinque auto ed alcuni cestini porta-rifiuti.

I due stranieri, ubriachi e feriti, sono stati soccorsi e fatti trasportare presso l’ospedale di Savona, dove hanno ricevuto le cure del caso.

I.S.B. è stato trattenuto per tutta la notte presso le camere di sicurezza della caserma e in mattinata sarà sottoposto a processo per direttissima presso il tribunale di Savona.

I proprietari dei veicoli danneggiati sono stati contattati e invitati a presentarsi presso la stazione dei carabinieri di Savona per formalizzare le rispettive denunce.