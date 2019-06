Savona. Momenti di gioia ed emozione nella Sala Rossa del Comune di Savona hanno costellato la cerimonia ufficiale di consegna dei certificati degli esami internazionali di Montecarlo della Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla svoltasi giovedì 30 maggio.

Agli esami internazionali di Monte-Carlo, in presenza di personalità della danza, dell’arte e della cultura, hanno partecipato numerosi candidati provenienti dalle scuole affiliate alla Méthode in Italia, Monaco e Francia, fino in Nuova Caledonia.

di 9 Galleria fotografica Premiate le giovani ballerine dell’Accademia di Savona









Alla cerimonia ufficiale di consegna erano presenti l’étoile Lorena Baricalla con Roberto Pizzorno presidente Coni Savona e Libertas Liguria e Tino Genovese production director della PromoArt MonteCarlo Production.

Con loro la direttrice dell’Accademia di Savona Joelle Heidl ed Alessia Berruti, direttrice di Scarpette Rosse di Vado Ligure, scuola affiliata alla Méthode.

Le giovani ballerine dell’Accademia dello Spettacolo di Savona sono state premiate per la loro dedizione, disciplina e sacrifici riuscendo a superare con grande soddisfazione gli esami di Monte-Carlo.

Giorgia Marando (1 Degré), Elisabetta Cortese (1 e 2 Degré) e Lara Strassera (3 Degré) hanno ottenuto il voto massimo Mention Tres Bien (menzione Molto Bene) insieme a Marilu Agrosi (2 Degré) e Rachele Manna (3 Degré) della Scuola Affiliata New Movanimart di Imperia ed Elia Bal Panont (1 Degré) della Scuola Affiliata Espace Danse Kitty Chauvet-Gril a Limoux in Francia.

Giulia Cosce, Angelica Baricalla e Giulia Florio che hanno superato con ottimi voti il 4 Degré accedono ora ai Livelli di studio professionali delle Excellences: un grande traguardo!

Ottimi voti e risultati per tutte le loro compagne promosse ora al livello successivo: Francesca Nicolini (4 Degré Demi certificat), Vittoria Borda (3 e 4 Degré Demi certificat), Tessa Alberighi (3 Degré), Elena Petrelli (2 Degré); Sara De Gregorio, Olivia Delfino, Sofia De Pietri Tonelli, Toscano Maria Francesca in 1 Degré; Elena Denza, Iris Zarrillo, Ludovica Cocuzza, Silvia Chiomento, Viola Giura in Préparatoire 4; Nicole Allmeta, Maria Medini e Anita Delfino in Préparatoire 2; Elisa Ferrazzi, la più piccola candidata in Initiation 1.

Borsa di studio ricevuta sul palco di Monte-Carlo ad Elisabetta Cortese e Lara Strassera donata dalla Mbrart di Rebecca Ballestra.

Per la Scarpette Rosse grande crescita per le piccole allieve Aurora Avarello, Francesca Anedda in Préparatoire 2 e Carlotta Puppo, Federica Aragno, Jole Divizia, Maia Perata e Noemi Koci che hanno ricevuto i loro certificati con ottimi risultati ed una Borsa di Studio di gruppo donata dalla PromoArt Monte-Carlo Production.

L’Accademia dello Spettacolo di Savona, fondata 48 anni or sono e diretta da Joelle Heidl Baricalla, è una delle più note istituzioni della città, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. In tutti questi anni qui sono state formate decine di giovani provenienti non solo da Savona, ma da tutta la Provincia e da Genova. Una formazione privilegiata grazie alla supervisione artistica dell’étoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla e della Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla, il metodo di insegnamento nato dalla sua esperienza artistica e pedagogica.

Una carriera sviluppatasi in 35 paesi nel mondo, che si è ampliata ulteriormente come attrice e cantante, e che Lorena Baricalla prosegue prodotta dalla PromoArt Montecarlo Production. In parallelo l’étoile non dimentica l’importanza del sostegno ai giovani attraverso la trasmissione della sua esperienza.

L’Accademia di Savona propone da sempre una formazione completa (danza classica, moderna, contemporanea, jazz, hip hop, musical con canto e recitazione, laboratorio coreografico, baby dance, corsi per adulti) e grazie alla supervisione di Lorena Baricalla ed alla Méthode offre un Programma Accademico basato su criteri internazionali secondo 14 livelli di studio. È proposta una formazione professionale o amatoriale di qualità, volta alla costruzione psico-fisica utile al futuro di ogni individuo. Inoltre può essere richiesto il Libretto di Studio per la Formazione Professionale, sia in vista della professione sia per studi più approfonditi e qualificanti. Ciò comporta la frequenza durante l’anno ai 4 stages di formazione e di verifica della Méthode, che riuniscono i giovani in formazione da tutta Italia presso l’Accademia savonese.

A breve Il gala di fine anno dell’Accademia dello Spettacolo di Savona andrà in scena venerdì 14 giugno alle ore 20,30 al Teatro Chiabrera con ingresso libero. Il programma del Gala 2019 ideato da Lorena Baricalla dal titolo “Esoterica” si avvale di 200 costumi. Si inizierà con estratti dal balletto del repertorio classico “Esmeralda”, secondo coreografie rigorosamente originali del Bolshoj (Petipa e Perrot) basato sulla nota vicenda di “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo.

Seguirà Magie e Sortilegi con coreografie neo-classiche di Joelle Heidl con maghe e fattucchiere in un mondo incantato.

Conclude la prima parte Swan, su coreografie moderne sulle punte dell’étoile Lorena Baricalla. Il Balletto si ispira al Lago dei Cigni in una destrutturazione moderna dei passi originali.

Il secondo atto inizierà con Blues Brothers, balletto modern jazz e musical con coreografie di Peter Larsen, assistente Greta Patrone e maestra di canto Francesca Varaldo. Seguirà poi Jersey, balletto hip hop di Alessia Berruti che segna il passaggio da ragazzine viziate al vivere la vita ballando.

Infine Esoterica con coreografie contemporaneo-moderne di Lorena Baricalla, balletto ispirato ai personaggi del Medioevo: alchimisti, cavalieri, monache ed eretiche. Dalla Rricerca spirituale degli ordini segreti alle profezie ed ai simbolismi dei tarocchi, dalla trasmissione iniziatica dei templari alle processioni religiose, dalle profezie di Nostradamus alla ricerca del Sacro Graal e dell’elisir di lunga vita…

Prossime tappe lo stage estivo dal 9 al 12 luglio presso l’Accademia per il quale le iscrizioni sono aperte a tutti, che si concluderà con uno spettacolo a Varigotti venerdì 12 luglio alle ore 21,15.