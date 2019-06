Porto, prorogata la concessione alla Palumbo per le ex aree Mondomarine

Vado Ligure. La seduta odierna del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha espresso voto favorevole all’estensione della concessione provvisoria delle aree Mondomarine alla Palumbo Savona Super Yacht S.r.l. fino al 31 dicembre 2019.

Dopo i ricorsi dei cantieri Monaco Marine e Rodriguez al Tar contro l’assegnazione della concessione demaniale alla Palumbo e il successivo appello al Consiglio di Stato, la via scelta è stata quella di concedere una autorizzazione temporanea per consentire l’operatività del cantiere e la salvaguardia del personale, visto che l’udienza pubblica è fissata per il 29 ottobre.

Per il bacino portuale di Vado Ligure, dal comitato è arrivato anche l’ok al rilascio della concessione alla Esso per un accosto presso il Pontile Alkion per operazione di imbarco/sbarco di oli minerali.

A fronte del rinnovo della durata di dieci anni, Esso ha presentato un piano di interventi per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività del pontile.