Pontinvrea, tutto pronto per la due giorni di festa targata Lega

Pontinvrea. Tutto pronto per la due giorni della Lega organizzata dalla sezione Lega Valle Erro guidata da Matteo Camiciottoli che si terrà questa sera, venerdì 21 dalle 18,30, per replicare sabato 22 alla stessa ora, presso lo chalet delle feste a Pontinvrea.

Parteciperanno alla festa i vertici del Carroccio savonese: il senatore Paolo Ripamonti, il presidente Piccardo, della consulta piccoli comuni Anci e l’assessore Regionale Stefano Mai.

“I temi, – hanno fatto sapere, – sono la valorizzazione di un territorio come quello dell’entroterra per troppo tempo dimenticato. Le feste della Lega servono a legare in modo indissolubile territorio e movimento di Matteo Salvini che è la chiave di volta per essere vicini ai cittadini e dare loro risposte concrete”.

Chiuderà la festa pontesina il neo eletto europarlamentare Marco Campomenosi che porterà il suo ringraziamento personale “per il buon risultato elettorale raggiunto nei comuni della sezione” e soprattutto “per indicare quali saranno le linee guida della Lega nel rinnovato parlamento europeo”.