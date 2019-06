Polemica Tomatis-Sasso Del Verme, il consigliere: “Visto come va la Lega, il risultato di Albenga è assurdo”

Albenga. Continua la querelle scaturita a seguito delle affermazioni del consigliere comunale Roberto Tomatis a proposito della sconfitta del candidato sindaco del centro-destra Gerolamo Calleri.

Dopo le dichiarazioni di Tomatis e la risposta del segretario provinciale della Lega Roberto Sasso Del Verme, ecco ancora Tomatis: “La mia disamina fatta dopo una sconfitta così pesante credo sia politicamente doverosa affinché si possa iniziare un dibattito serio. I veti sono stati messi e, visto che i nomi citati sono sempre stati vicino a Forza Italia, non si doveva essere un genio per capire verso chi fosse rivolta la mia critica”.

“Non voglio insegnare nulla a Sasso Del Verme ma quando dice che sono anni che cerca di mettere su una forza politica in grado di contrastare la sinistra e non ci riesce, evidentemente un consiglio da me può anche accettarlo. Ricordo che la Lega attualmente domina con grande potere e vedere il risultato ingauno è politicamente assurdo. Dichiarare come ha fatto Del Verme che ‘la Lega non ha colpe’ è superficiale e semplicistico. Se aspettiamo che qualcuno suoni al citofono per prendere voti, rischiamo di aspettare invano”.