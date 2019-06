Vado Ligure. Sabato 15 giugno, presso il campo sportivo Ruffinengo di Legino, si è svolta la premiazione del 38° torneo Nando Cogno, con la straordinaria partecipazione del calciatore della Roma Stephan El Shaarawy. È stata una serata all’insegna dei colori rossoblù: infatti, sono salite sul gradino più alto del podio le leve 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011 del Vado FC.

Inoltre, il bomber Romeo Giurintano (2009) è stato premiato per il gol più bello del torneo. Per chiudere in bellezza, il premio come miglior tecnico del torneo, intitolato al grande mister Lisena, è stato assegnato a Maurizio Pilleri, allenatore della leva 2006 del Vado FC.

Dopo un’ottima stagione, tutto il settore giovanile rossoblù merita un sincero elogio per i risultati acquisiti, che sono frutto di un quotidiano lavoro portato avanti con competenza e professionalità sotto la direzione dei responsabili tecnici Vincenzo Eretta e Giancarlo Bossolino.

Foto Vado FC.