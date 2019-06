Pietra Ligure, tutto pronto per la “Stella” di Ranzi

Pietra Ligure. Dopo il grande successo di “Pietra Ligure inFiore”, rassegna internazionale delle infiorate artistiche dello scorso maggio, l’antica tradizione dell’infiorata è pronta a ritornare sulla collina della frazione di Ranzi.

Domenica 23 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, sulla piazzetta antistante la cappella della Santissima Concezione, a partire dalle prime ore del mattino, gli infioratori inizieranno la composizione del loro capolavoro: su un disegno circolare ogni anno diverso, partendo dal centro verso l’esterno, verrà realizzata la celebre “Stella”, un magnifico tappeto di petali di fiori del diametro di circa 7 metri. Un mosaico dai colori sgargianti e dai delicati profumi dei fiori di campo che vengono raccolti e sminuzzati uno ad uno dal minuzioso e lungo lavoro degli abitanti della piccola frazione pietrese.

Anche le piazzette di Sant’Antonio e di Santa Libera avranno la loro infiorata, e le borgate del paese appariranno in tutto il loro splendore. Anche quest’anno sarà attivo un servizio aggiuntivo per turisti e visitatori: un comodo collegamento con un bus navetta gratuito da Pietra Ligure, a partire dalla 14.30 da piazza San Nicolò.

“Si tratta di una tradizione antichissima ben radicata nelle famiglie di Ranzi, che tramandano quest’arte di generazione in generazione, dimostrando quanto sia forte e importante l’attaccamento alle usanze e alla nostra storia”, spiega il sindaco Luigi De Vincenzi.

“L’infiorata di Ranzi, dalla quale si è partiti per sviluppare numerose ed importanti altre iniziative legate a questa straordinaria forma artistica, è l’esempio di come una tradizione possa diventare veicolo di promozione turistica per l’intero territorio”, aggiunge l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado.

L’associazione Circolo Giovane Ranzi, che si occupa di tramandare la tradizione dell’Infiorata, è ormai famosa per i suoi tappeti floreali artistici che hanno ornato diverse piazze in tutta Italia e all’estero. Fondata nel lontano 1919, l’associazione quest’anno compie 100 anni di vita: proprio per celebrare il suo compleanno, a fare da contorno all’Infiorata ci sarà una mostra di antichi abiti da sposa delle donne del paese, allestiti con scenografiche composizioni floreali.