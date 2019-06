Pietra Ligure. Taglio del nastro per i nuovi sentieri olfattivi aromatici nel parco “AsinOlla” a Pietra Ligure.

All’inaugurazione hanno preso parte sindaci e amministratori del territorio, seguita da visita guidata lungo i diversi sentieri. All’inizio del percorso sono stati offerti assaggi di specialità liguri ispirati ai sapori delle varie essenze.

Galleria fotografica Nuovi sentieri aromatici al parco "AsinOlla"









“Un ringraziamento di cuore a tutti gli amici e amiche che sono state con noi ieri. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari e le volontarie che hanno reso possibile la giornata” affermano dal parco pietrese.

Tra i commenti ecco quello del sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo: “Un sapiente recupero di un’area spettacolare un tempo abbandonata ha permesso di avere un’attrazione unica per panorama e profumi”.

Per Pietra Ligure un nuovo spazio naturale che arricchisce l’offerta outdoor di tutto il comprensorio, una struttura che valorizza il territorio e ne difende la natura: in tutto 3.000 metri di nuovi sentieri aromatici, percorsi per vivere la vera “macchia mediterranea”.