Pietra Ligure, nuovo comandante dei carabinieri. De Vincenzi: “Massima collaborazione per l’ordine e la sicurezza della nostra comunità”

Pietra Ligure. Il benvenuto di tutta l’amministrazione e dell’intera comunità pietrese al nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Pietra Ligure Maresciallo Maggiore Sabato Palmigiano.

“Insieme al Vice Sindaco Daniele Rembado, alla Presidente del Consiglio comunale Michela Vignone e al Parroco della Basilica di San Nicolò Don Giancarlo Cuneo abbiamo avuto il piacere di ricevere il Maggiore Sergio Pizziconi, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Albenga, che ha accompagnato e presentato il Maresciallo Maggiore Sabato Palmigiano” afferma il Sindaco Luigi De Vincenzi.

In Liguria dal 1990, prima presso la Stazione di Ceriale e in seguito presso l’Aliquota operativa e radiomobile della Compagnia di Albenga ed entrato ufficialmente in carica come comandante della Stazione pietrese il 23 maggio scorso, il Maresciallo Maggiore Palmigiano presta servizio nel territorio pietrese ormai da molti anni e ne conosce perfettamente le caratteristiche e le dinamiche sociali. “Già sottoufficiale in sottordine nella caserma del nostro Comune, la sua nomina a comandante rappresenta una scelta di continuità e la sua competenza e professionalità sono garanzia per il raggiungimento dei comuni obiettivi di ordine e sicurezza”.

“Al nuovo comandante auguriamo un proficuo lavoro a tutela della collettività, assicurandogli la massima disponibilità dell’amministrazione nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri” conclude il primo cittadino pietrese.