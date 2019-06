Pietra Ligure, in municipio l’incontro “Parole e fatti per salvare il suolo”

Pietra Ligure. Lunedì 10 giugno alle 21 presso la sala consiliare del comune di Pietra Ligure, si terrà l’incontro “Parole e fatti per salvare il suolo”, organizzato dal forum “Salviamo il paesaggio” nell’ambito del ciclo di conferenze “Il suolo, una risorsa da tutelare”

L’incontro “ci farà comprendere come le amministrazioni e i legislatori usino parole chiave per lasciare aperta la porta alla cementificazione, anche in provvedimenti (piani urbanistiche, leggi per fermare il consumo di suolo) che dovrebbero arrestare il consumo di terreno fertile. Avremo anche la dimostrazione pratica che, se c’è volontà politica, le cose si possono anche cambiare”.

“Ne parliamo con Matilde Casa, il sindaco di Lauriano che ha scelto di ridurre le aree edificabili del suo Comune, subendo per questo denunce ed un processo, e con Paolo Pileri, urbanista e professore al Politecnico di Milano, autore del libro ‘Cento parole per salvare il suolo’. Pileri è anche ideatore e responsabile scientifico del progetto Vento, la ciclovia che corre lungo il Po da Venezia a Torino, e ci fornirà molteplici e documentate ragioni per cui è fondamentale difendere il suolo”.

“Sarà una serata molto interessante e ci auguriamo che sia partecipata come le precedenti, soprattutto da sindaci e amministratori locali che hanno il dovere di far seguire le parole ai fatti”.