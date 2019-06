Buongiorno, sono un bagnino di Pietra Ligure (zona di ponente). Mi trovo a dovervi scrivere per mettere in risalto un problema che ultimamente sta interessando il nostro mare e di conseguenza le spiagge e il soprattutto il turismo.

Nella maggior parte dei pomeriggi la corrente trasporta a riva liquami con assorbenti, carte, cacche, ecc… Purtroppo le foto non sono di altissima qualità ma mostrano il problema.

Foto 2 di 2



Vi chiedo quindi di pubblicarle nella vostra seguitissima testata online per evidenziare questo problema, critico sia dal punto di vista ambientale che per i molti, me compreso, che vivono di turismo. Vi ringrazio a nome di tutte le persone che amano il mare.

E-mail firmata