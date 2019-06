Pietra Ligure, consegna della Bandiera Blu. De Vincenzi: “Punteremo sempre di più sulla qualità ambientale”

Pietra Ligure. Lunedì 24 giugno, alle ore 21.00, in piazza Vittorio Emanuele II a Pietra Ligure, cerimonia per la consegna ufficiale della Bandiera Blu 2019 alla città e mercoledì 26 giugno, alle ore 11.00, il vessillo verrà issato sulla passeggiata di ponente “Lungomare Partigiani” e consegnato ai bagni marini di “Ponente”, insieme al materiale informativo e promozionale.

La Bandiera Blu è un importante riconoscimento internazionale istituito nel 1987, anno europeo dell’ambiente e assegnato ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località turistiche balneari che rispettano rigorosi criteri nella gestione sostenibile del territorio, con l’obiettivo principale di attivare pratiche virtuose verso un processo di sostenibilità ambientale.

“Certificazione di qualità, riconosciuta sia dai turisti che dagli operatori del settore, in tema di cura dell’ambiente e di turismo sostenibile, la Bandiera Blu attesta la qualità del nostro litorale di ponente, è stimolo per l’amministrazione per una sempre maggiore attenzione verso l’ambiente e il paesaggio ed è una sfida per il miglioramento di tutti quegli aspetti che costituiscono i criteri di valutazione della qualità ambientale del nostro territorio e del suo sviluppo sostenibile come il potenziamento della raccolta differenziata, delle aree verdi e pedonali e delle piste ciclabili, ma anche il miglioramento della qualità delle acque di balneazione e delle spiagge su tutto il nostro litorale, la valorizzazione delle strutture alberghiere e turistiche e, non da ultimo, il rafforzamento dell’educazione ambientale nelle nostre scuole” afferma il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Proprio per sottolinearne la forte connotazione educativa, la Bandiera Blu 2019 verrà consegnata ufficialmente alla città lunedì sera nell’ambito della manifestazione “Bimbingioco” che dal 23 giugno al 1 luglio animerà piazza Vittorio Emanuele II con innumerevoli attività educative e ludiche dedicate ai bambini” conclude il primo cittadino pietrese.

L’iter di assegnazione della Bandiera Blu è un processo lungo e complesso che vede impegnati diversi settori del Comune e che non può prescindere dalla collaborazione con tutti gli operatori del settore turistico-balneare e delle attività produttive e dal coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza. A tutti vogliamo esprimere un ringraziamento speciale, assicurando massimo impegno in tutte quelle azioni di miglioramento continuo e duraturo nel tempo verso la sostenibilità ambientale, in un’ottica di futuro e come pegno per le nuove generazioni.