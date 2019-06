Piaggio, il Pd: “Aumentano lavoratori in cassa integrazione. Dal governo nessun passo avanti”

Villanova d’Albenga. “Piaggio aumenta il numero dei lavoratori in cassa integrazione: ecco l’ennesima pessima notizia che riguarda l’azienda ligure, senza che dalle parti del governo arrivi una qualche decisione”. Lo dicono, in una nota congiunta, Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria, Vito Vattuone, segretario del Pd Liguria, e Alberto Pandolfo, segretario del Pd di Genova.

“A Roma non si muove assolutamente nulla, nonostante le promesse fatte dal ministro dello sviluppo economico Di Maio durante la sua visita elettorale allo stabilimento di Villanova D’Albenga. Per rimettere in piedi Piaggio servirebbe un provvedimento dell’esecutivo che ricalibrasse il programma da 776 milioni di euro, che era stato licenziato dall’ex ministro Pinotti nell’ultimo scorcio del governo Gentiloni. Ma non si vede niente all’orizzonte. Per quanto riguarda la determinazione delle risorse da investire per la certificazione e lo sviluppo del drone P1hh le due commissioni difesa di Camera e Senato non sono state ancora riunite, né si ha notizia di una loro imminente convocazione. Attendiamo un segno di vita da parte della maggioranza nelle commissioni da quasi un anno”.

“Il sottosegretario alla difesa Tofalo, rispondendo a un’interrogazione del suo collega di partito Traversi, ha detto che il ministero acquisterà i P180, ma si è guardato bene dal dire quanti velivoli e con quali tempistiche. Questi ordini dipendono dalla Ddfesa, che può emetterli quando lo ritiene. Anziché giocare ai quattro cantoni con il suo collega di partito che lo interroga il sottosegretario dica quando il ministero emetterà gli ordini per i velivoli e le manutenzioni. Purtroppo l’ennesimo ‘impegno’ di Di Maio a licenziare il documento dei fabbisogni dell’Aeronautica Militare entro il 15 di giugno, ancora una volta si è dimostrato una promessa da mercante”.

“Anche delle offerte per l’acquisizione totale o parziale di Piaggio di cui aveva parlato il commissario non se ne sa più nulla. In poche parole: ci troviamo al punto di partenza. In compenso, sono aumentati gli addetti in cassa integrazione. Non capiamo infine cosa ci veda di ‘agrodolce’ nelle notizie che arrivano da Piaggio l’assessore Benveduti: ci piacerebbe che, almeno una volta, dovendo scegliere tra genuflettersi a Salvini o battersi per gli interessi legittimi della Liguria, delle sue imprese e dei suoi lavoratori l’esponente della giunta regionale scegliesse questa seconda strada e sollecitasse il Governo a battere un colpo su Piaggio”.

Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali e deputato di èViva, aggiunge: “Il Governo continua a tradire le promesse e quindi i lavoratori di Piaggio Aero e di Laerh. E per cercare di dirottare l’attenzione continua a fare altre promesse. C’è bisogno di passare ai fatti, basta parlare a vuoto: sono al fianco dei lavoratori per ottenere quello che era stato garantito”.

“Nella risposta al question time che avevo presentato, il Governo aveva detto che sarebbero state previste commesse per 250 milioni di euro per il rinnovo della flotta, con l’acquisto dei P180. Ma i ministri Di Maio e Trenta hanno continuato a rimpallare le responsabilità, senza trovare una reale soluzione. E ora aumenta anche la cassa integrazione”.