Piaggio Aerospace, il commissario: “Entro fine mese i nuovi contratti per la manutenzione dei motori dell’esercito”

Villanova d’Albenga. “Nel corso di un incontro tenutosi ieri con rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero della Difesa, è stato in particolare confermato di voler rendere operativi entro fine mese nuovi contratti per la manutenzione di motori in servizio alle Forze Armate per un valore di circa 200 milioni”.

Lo fa sapere il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro.

“L’ampliamento dei contratti di assistenza rende in particolare concreto il progetto del Governo di trasformare Piaggio Aerospace nel centro d’eccellenza nazionale per la manutenzione nel settore aerospazio, segmento nel quale la società detiene competenze uniche” conclude.