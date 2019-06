Piaggio Aero, aumenta la cassa integrazione straordinaria. Fim Cisl furiosa: “Ora basta, il Governo ci deve convocare”

Villanova d’Albenga. “Oggi l’az­ienda ha comunicato alla Rsu un aumento delle gior­nate di cassa integrazione straordinaria. Verranno coinvolti altri reparti come il Delivery, la verni­ciatura, il laborato­rio. La motivazione è quella della dimin­uzione dei carichi di lavoro previsti, l’intervento sarà per due giorni a settim­ana. Il totale delle persone coinvolte nella cigs Piaggio Aero passa a quindi a 527 unità. Purtroppo in assenza di risposte che attendiamo da tempo da parte del Governo non si ha visibili­tà sui carichi di la­voro oltre il 31 lug­lio”. Così il segretario regionale Fim-Cisl Alessandro Vella annuncia il provvedimento aziendale in merito alle misure di ammortizzatori sociali previste per le maestranze.

“Siamo tutti in attesa di una convocazione al Ministero per lo Sviluppo economico per un aggiornamen­to sull’attività del tavolo tecnico atti­vo presso l’ammini­strazione difesa che definisca finalmente risposte concrete sulle commesse promesse per gli oltre 1200 lavoratori fra diretti e indotto come Laerh”, prosegue Vella.

“Domani saremo in piazza con otto ore di sciopero generale dei metalmeccanici per sollecitare il Governo alle sue responsabilità sulle politiche industriali e occupazionali per dare un futuro all’industria e ai nostri giovani. Su Piaggio Aero non ci sono scuse: il Governo e il ministro Di Maio si assumano le loro responsabilità”, afferma ancora il responsabile sindacale.

“È inaccettabile che su partite delicate come queste non ci si degna neanche di indire una convocazione al ministero, ognuno deve fare la propria parte, a cominciare dal Governo, che da tempo su lavoro e industria latita”, conclude Alessandro Vella.